ولاقت الرسالة التي وجهها مسعود لجمهوره باللغة العربية، والتي حثهم فيها على مشاهدة الفيلم الذي بدأ عرضه الأربعاء، رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت شعبيته بشكل كبير جدا، خاصة بعد أن اختتمها بعبارة "تحيا مصر".

وأعاد مسعود للأذهان تجربة الممثل رامي مالك، الذي توج بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز الأوسكار الأخير، فكلاهما مصريان ترعرعا في أميركا الشمالية، واخترقا "هوليوود" مؤخرا.

بداية مينا مسعود



بعد ولادته في القاهرة عام 1991، هاجر مسعود وعائلته إلى كندا عندما كان عمره 3 أعوام فقط، لينشأ في ضواحي مدينة تورونتو الكندية، التي درس فيها طول حياته.



وبالرغم من رغبة والديه في أن يكون مسعود طبيبا، أو حتى صيدلانيا، مثل شقيقتيه، فإن الشاب المصري قرر التمسك بحلمه في أن يصبح ممثلا، فجاءت خطوة الالتحاق بكلية الفنون والتمثيل في جامعة رايرسون بتورنتو.

وكشف مسعود عن مواجهته للعديد من الصعوبات في مشواره الذي انطلق قبل نحو 8 سنوات، حيث كانت الأدوار قليلة وثانوية، في مسلسلات أميركية وكندية متفرقة.



حتى جاء اختياره لأداء شخصية "علاء الدين"، والتي وقعت بعد بحث طويل، حيث كان المخرج يرغب بفنان يجيد الغناء والتمثيل معا، ويحمل ملامح عربية تشبه شخصية البطل الخرافي، ليقع الاختيار على مينا مسعود في النهاية.

نباتي ورياضي



وتعتبر الإنجليزية هي لغة مسعود الأولى، ولكنه يتقن العربية بشكل كبير، بفضل ممارسته للغة مع والديه وشقيقتيه داخل المنزل خلال نشأته في كندا.

ومن ضمن الممثلين الذين "ألهموا" مسعود، الممثل الأميركي الراحل روبن وليامز، الذي جسد شخصية "جيني" في فيلم علاء الدين الكرتوني بالتسعينيات، وهو النسخة الأصلية للفيلم الحالي.

كما أعرب مسعود عن إعجابه الشديد بنجوم عرب، أمثال الراحل عبد الحليم حافظ، وعادل إمام، وأحمد السقا، ومنى زكي.

أما في حياته الشخصية، فقرر مسعود اتباع نظام غذائي نباتي بحت عندما بلغ من العمر 23 عاما، ولم يأكل اللحوم منذ ذلك الوقت، وهو قرار "فاجأ" والدته، حسب ما نشرت مجلة "إيل".



وأنشأ مسعود صفحة "إيفولفنغ فيغان"، أو "النباتي المتطور" على إنستغرام، والتي ينشر فيها وصفاته الخاصة للوجبات النباتية التي يتبعها هو وأصدقاؤه، ويروج لنظام "الفيغان" الغذائي، الذي يمتنع فيه الشخص عن تناول أي من منتجات الحيوانات، مثل اللحوم والألبان والبيض.



كما يحرص مسعود على ممارسة الرياضة يوميا، والتمرين داخل الصالة الرياضية، وهو ما يظهر جليا خلال توثيقه لذلك على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وعن أعماله القادمة، يخوض مسعود تجربة "مثيرة" قادمة بدور محلل استخباراتي أميركي موهوب، في مسلسل "جاك رايان" الذي ستنتجه شركة أمازون قريبا.