وجاء في تغريدة على حساب (جيمس بوند) الرسمي على تويتر أن الجراحة بسيطة وأن كريغ أصيب أثناء التصوير في جاميكا.

وذكرت التغريدة: "سيستمر العمل بينما يتعافى كريغ لمدة أسبوعين بعد العملية. ما زال موعد إطلاق الفيلم في أبريل 2020".

والفيلم، الذي لم يحدد اسمه بعد، سيكون خامس فيلم يقدم فيه دانيال كريغ شخصية العميل البريطاني الشهير.

وذكرت وسائل إعلام أن كريغ (51 عاما) انزلق، وتعرض لإصابة في موقع التصوير الأسبوع الماضي، أثناء تصوير مشاهد حركة.

وتحقق سلسلة الجاسوسية التي تنتجها شركة (مترو غولدن ماير) أحد أكبر العائدات في صناعة السينما، إذ حقق فيلم (سبكتر) للمخرج سام منديز الذي صدر في 2015 عائدات عالمية بلغت 880 مليون دولار، بينما حقق فيلم (سكاي فول) في 2012، الذي أخرجه منديز أيضا، أكثر من مليار دولار عالميا.

والأميركي كاري جوجي فوكوناغا هو مخرج الفيلم الجديد.