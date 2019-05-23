وشهد الحفل حضورا لافتا من عدد من أفضل لاعبي كرة القدم القدامى عالميا وعربيا، هم البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي روبرتو كارلوس لاعبا ريال مدريد الإسباني سابقا، والبرازيلي كافو لاعب روما وميلان الإيطاليين سابقا، وإيريك أبيدال لاعب برشلونة الإسباني الأسبق، فضلا عن مصطفى حجي نجم الكرة المغربية المعتزل، وعصام الحضري حارس المرمى التاريخي لمنتخب مصر.

كما حضر الحفل العداء البريطاني الشهير البطل الأولمبي مو فرح، والملاكم البريطاني ذو الأصول اليمنية المعتزل نسيم حميد.

وشهد الحفل أيضا تكريم منتخب الإمارات الذي شارك في كأس العالم 1990، وأبطال الأولمبياد الخاص، تلك البطولة التي استضافتها الإمارات المتحدة مؤخرا وعكست اهتمام الدولة واحتفائها بأصحاب الهمم.

وحظي الحفل بحضور مكثف من وسائل الإعلام لتغطية الحدث الاستثنائي، الذي تنظمه "سكاي نيوز عربية" سنويا في خيمتها الرمضانية.