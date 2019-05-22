وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة. والحارثي هي أيضاً أول روائية عُمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.

وتفوقت الحارثي (41 عاما) على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

وبجانب الرواية الفائزة أصدرت الكاتبة الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة إدنبره روايتين ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص الأطفال إضافة إلى الدراسات الأدبية والأبحاث الأكاديمية.

وقال موقع جائزة مان بوكر على الإنترنت إن جوخة الحارثي سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عمانية وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة.

وتروي "سيدات القمر" حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز إنّ "الكتاب يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار".

وأضافت أنّ "الأجرام السماوية يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا"، مشيدةً أيضاً بالترجمة "الدقيقة والشاعرية".

وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه استرليني (58 ألف يورو تقريباً) تقاسمتها جوخة الحارثي مع مارلين بوث (64 عاماً) وهي أكاديمية أميركية.