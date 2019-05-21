ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، اضطر رجال الإنقاذ إلى قطع القضبان الحديدية للبوابة باستخدام معدات ثقيلة لإخراج القنفد من مأزقه، بعد أن حوصر جزء منه داخل القضبان وبقي نصفه الآخر خارجها.

واستخدم رجال الإنقاذ معدات هيدروليكية لقطع الحديد، تستخدم عادة للمساعدة في قطع حديد السيارات في حالة الحوادث المرورية، من أجل تفكيك قضبان البوابة.

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من إزالة القضبان الحديدة التي كادت أن تخنق القنفد، وحرروه من مأزقه.

ونشر الدفاع المدني في غراتز صور العملية الأسبوع الماضي على صفحته بموقع "فيسبوك"، وقالوا إن الحيوان بدا بحالة جيدة، وتم تسليمه إلى جمعية لرعاية الحيوانات.

وتأتي العملية الأخيرة، بعد أشهر من قيام رجال الدفاع المدني في ألمانيا بعملية مشابهة، لإنقاذ فأر علق في فتحة غطاء مصرف للمجاري.