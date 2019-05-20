ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن نيفين قولها: "خرجت والدتي من المستشفى وعادت إلى المنزل بعد خضوعها لبعض الفحوصات والكشوفات الطبية، حتى تحسنت حالتها الصحية".

وجاء تصريح نيفين، بعد أن كشف المخرج عمر زهران، دخول البابلي إلى المستشفى وخروجها منه، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك.

وقال زهران: "الحمد لله وحده ...عادت النجمة الكبيرة سهير البابلي إلى بيتها...بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبية المعتادة ..وهي بخير الآن وتشكر أسرتها كل هذا الحب والاهتمام الذي أكد مكانتها الكبيرة لدي جماهير العالم العربي كله".

والبابلي من مواليد عام 1935، وقد التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه، وعملت في المسرح حيث قدمت أعمالا فنية مميزة مثل "مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة"، كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية.