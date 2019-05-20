وأغلقت السلطات برج إيفل لوقت غير معروف، كما طلب المسؤولين من السياح تأجيل زيارتهم للبرج حاليا، وذلك في تغريدة على حساب برج إيفل الرسمي على موقع تويتر.

وقالت الشركة التي تدير البرج الشهير، إنها قامت بإجراءات روتينية بالنسبة للظروف التي حصلت، الاثنين، والتي صادفت بعد أيام من احتفال البرج بعيده الـ130.

وقال مسؤولون في الشركة: "كان يجب إيقاف المتسلق، ولفعل ذلك كان علينا إخلاء البرج"، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وأخلي البرج آخر مرة في أكتوبر 2017، عندما هدد رجل بالانتحار من بين أعمدته العليا، قبل أن تتدخل الشرطة وتقنعه بالعدول عن فعلته.

ويزور البرج الملقب بالـ"السيدة الحديدية" 7 ملايين زائر سنويا، مما يجعله أحد أشهر المعالم في أوروبا.