وكان مارادونا من بين أبرز النجوم المتوقع ظهورهم في الريفييرا الفرنسية على البساط الأحمر في مهرجان كان هذا العام.

وكان العرض الأول للفيلم الوثائقي "دييغو مارادونا"، وهو من إخراج آصف كاباديا مساء الأحد.

وقال مسؤولو الدعاية في بيان "يشعر دييغو مارادونا بالأسف البالغ لعدم قدرته على حضور العرض الأول لفيلمه".

وتابع البيان: "حالت إصابة في الكتف تتطلب رعاية طبية دون سفره إلى المهرجان، ولكنه سيكون مع المتفرجين وصناع الفيلم بروحه ويتطلع لمشاهدة الفيلم قريبا".

ويتناول فيلم "دييغو مارادونا" صعود نجم كرة القدم سلم المجد مع فريقه نابولي الإيطالي وفوزه بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده وهو كابتن الفريق، كما يلقي الضوء على تراجعه، وحياة الترف التي عاشها وصراعه مع إدمان المخدرات.

ونُقل مارادونا (58 عاما) مرارا للمستشفى بما في ذلك في يناير هذا العام، عندما خضع لجراحة بسبب نزيف في المعدة.