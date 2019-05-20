وكان شوارزنيغر (71 عاما) يشارك في التحكيم على مسابقة للمصارعة باسم أرنولد كلاسيك أفريكا للهواة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، عندما شوهد أحد الأشخاص وهو يقفز في الهواء ويركل شوارزنيغر بقدميه من الخلف.

ورصدت الكاميرات سقوط النجم الأميركي، وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرضا من شدة الركلة.

وعلى الفور، أمسك حراس أرنولد بالمهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته، أو الدافع من وراء فعلته.

وفي تغريدة عبر تويتر، مساء الأحد، قال شوارزنيغر إن الكثير من محبيه طالبوه بمقاضة المعتدي، لكنه أكد أنه لن يفعل ذلك.

وأعرب عن أمه في أن تكون الحادثة مجرد دعوة لاستيقاظ المعتدي وإعادته إلى المسار الصحيح، مشددا على أنه يفضل صب اهتمامه على آلاف الرياضيين الذين قابلهم في جنوب أفريقيا.