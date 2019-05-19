وقال المصدر إن الطلاب، وعددهم 4، عثروا على البيض المغطى بالطين الأحمر بعد تعثرهم في كتلة طينية، أثناء قيامهم بنزهة عبر الريف الصيني، قبل أن يسارعوا بإبلاغ أحد المتاحف المحلية في المنطقة.

وأوضح أن الحفريات جرى وضعها في متحف بمنطقة "بينكسيانغ" في مقاطعة جيانغشي الصينية، التي تعتبر "مسقط رأس" الديناصورات في البلاد، بسبب عدد من الاكتشافات التي جرت فيها.

وجرى استدعاء موظفين وخبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لإلقاء نظرة على هذا الاكتشاف الغامض.

وبعدها، تم التأكيد على أنها حفريات بيض ديناصورات، يعود تاريخها إلى أواخر العصر الطباشيري، الذي بدأ قبل نحو 145 مليون سنة وانتهى قبل 66 مليون سنة.

وفي أبريل 2010، شوهدت حفرية بيض ديناصور مع قشر البيض في موقع بناء. وفي سبتمبر 2008، تم اكتشاف العديد من حفريات هيكل الديناصور في بينكسيانغ.