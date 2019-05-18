وفي أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الهادفة إلى مساعدة الآخرين على التحدث عن مشاعرهم، وتحديدا الرجال، تحدث وليام (36 عاما) عن تجربته الخاصة مع الحزن.

ونقلت مجلة "بيبول" عن الأمير وليام قوله في مقطع فيديو: "أعتقد أنه عندما تكون مفجوعا في سن مبكرة جدا تشعر بألم لا مثيل له".

وأضاف "سيكون من الصعب للغاية اختبار شيء أكثر ألما من ذلك".

وكثيرا ما تحدث الأمير وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري عن معانتهما من مشاكل الصحة النفسية عقب وفاة والدتهما الأميرة ديانا في حادث سيارة عام 1997.

والأسبوع الماضي، أطلق الأميران البريطانيان وليام وهاري وزوجتاهما كيت وميغان خدمة نصية جديدة عبر الهاتف لمساعدة من يمرون بأزمات نفسية.

وظهر الأمير وليام في فيديو بمناسبة إطلاق الخدمة التي أطلق عليها اسم (شاوت) أي "اصرخ"، ودعا الناس إلى المشاركة فيها لأنها تسعى للتوسع من ألف إلى أربعة آلاف متطوع.

وتهدف الخدمة النصية الجديدة إلى تقديم الدعم على مدار الساعة لمن يمرون بأزمات نفسية كالأفكار الانتحارية، والمشاكل العاطفية، والتنمر عن طريق توصيلهم بمتطوعين مدربين، ومساعدتهم على إيجاد دعم على المدى الطويل.

وأشار القائمون على الخدمة النصية إلى أنها تستهدف الشبان على نحو خاص، وأن استخدام الرسائل النصية يعني أنها ستتمتع بالخصوصية والهدوء، مما يسمح للناس باستخدامها في المدارس أو الحافلات أو في المنزل.