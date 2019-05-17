وبحسب ما نقلت صحيفة "مترو"، فإن العجل الصغير ولد بعين واحدة واحدة، والمدهش بصورة أكبر، هو أن أنفه غير بارز بالمرة.

وأظهر مقطع فيديو، بقرة واقفة وهي تقوم بلعق العجل الذي ولد لتوه، وقال أحد من رأوا الحيوان إن جسمه طبيعي، لكن الغرابة تبدأ بعد مستوى العنق.

ويستبعد الأطباء البيطريون أن يطول عمر العجل الغريب، بالنظر إلى التشوهات الخطيرة التي ولد بها، ويرجحون أن يعيش لعدة أسابيع إضافية فقط.

وأوضح الأطباء أن حالة العجل ليست معجزة، قائلين إنها ناجمة بالأساس عما يسمى في الطب بظاهرة "التصقلب" التي تحصل لدى الإنسان والحيوان.

ويحصل "التصقلب" من جراء عيب خلقي وعجز الدماغ الأمامي عن القيام بتقسيم المحجرين الطبيعيين للعينين، وعندئذ، تبرز عين واحدة فقط في الوجه.

وتعد هذه الظاهرة نادرة في الطب، ولا تزيد وسط الحيوانات عن حالة واحدة من أصل 16 ألفا.