وكان متابعون للمسلسلين قالوا إن مخارج الحروف غير واضحة لدى ممدوح، فيما انتبه آخرون إلى صعوبة التنفس التي يعانيها بسبب زيادة وزنه، مما يؤدي أحيانا إلى صعوبة فهم ما يقوله.

وكتب ممدوح على صفحته بموقع "فيسبوك": "أنا مليان عيوب وأعتذر للناس التي ضايقتها نبره صوتي"، وذلك بعد اعتذار شبيه في برنامج تلفزيوني.

وفي المقابل، تلقى ممدوح الشهير باسم "تايسون"، رسائل تضامن من زملاء المهنة أو من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

‫وكتب الفنان المصري محمود البزاوي على "فيسبوك"، قائلا: "الممثل يقاس بصمته لا بالكلام. استمتعوا بصمت العظيم محمد ممدوح وعيشوا مع إحساسه لتسمعوا كلامه".

وكانت الفنانة هيفاء وهبي غردت في وقت سابق، مشيدة بأداء ممدوح في مسلسل "قابيل"، وكتبت: "الممثل الصح هو الذي يدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح".

وكتبت متابعة لصفحة ممدوح على "فيسبوك": "تايسون، أنت فنان محترم لا تسمع كلام أي أحد لا يستطيع اختيار طريقة نقده. ربنا يزيدك من محبة الناس".

وذكر آخر: "أنت فنان جدا وموهوب جدا ومحبوب جدا ونبرة صوتك مميزة".