ويوفر موقع "إير بي إن بي" منصة للأشخاص العاديين، لعرض منازلهم أو غرف في منازلهم للإيجار، بأسعار أرخص من الفنادق.

وقال سائح بريطاني يدعى بين سبيلر، إنه رأى على الموقع عرضا لاستئجار "منزل بحمام خاص"، مقابل 100 جنيه إسترليني في الليلة، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وكانت الصدمة عندما وصل السائح إلى "البيت"، ليكتشف أنه عبارة عن حاوية شحن تحتوي على "فرشات" إسفنجية على الأرض، وغطاء، فيما وضع مرحاض "متنقل" بجوار الحاوية.

وما أن شاهد سبيلر المكان، حتى التقط صورا للحاوية ثم اتجه فورا إلى فندق آخر، ونشر تفاصيل ما حدث على موقع فيسبوك، إلى جانب تقدمه بشكوى إلى الموقع.

من جانبه، قام "إير بي إن بي" بإغلاق صفحة الشخص الذي نشر الإعلان، والذي اتضح أنه عرض حاوية أخرى للإيجار أيضا، ثم قام الموقع الإلكتروني بتعويض سبيلر بإعادة المائة جنيه إليه، ودفع تكاليف غرفة الفندق الآخر الذي حجز فيه.

وأصدر الموقع بيانا قال فيه: "لا يوجد أي مكان على قوائمنا للعروض الخادعة أو الاحتيالية، (...)، لقد سافر أكثر من نصف مليار شخص ولجأوا إلى Airbnb، ومع وجود أكثر من مليوني ضيف يقومون بتسجيل الدخول إلى Airbnb في الليلة الواحدة، فإن مثل هذه المشكلات نادرة للغاية".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مستأجرون من الموقع لمثل هذه الأحداث، إذ سبق أن عرض أحد سكان لندن غرفة للإيجار كتب في وصفها: "غرفة خاصة في موقع عام"، ليتضح أنها عبارة عن "فرشة" وسجادة وطاولة صغيرة وضعت أمام أحد مواقف السيارات (في العراء).

كما سبق للعديد من الأشخاص أن نصبوا خياما في حدائق منازلهم وعرضوها للإيجار على الموقع.