وقال المصدر إن الفيديو يظهر المروحية التي كانت تسير جنوبا على ارتفاع 100 قدم (30 مترا) فوق مياه نهر هدسون، الأربعاء، قبل أن تواجه حادثا مروعا.

ودارت المروحية حوالي 180 درجة، وبدأت تفقد توازنها وتسقط بشكل سريع في اتجاه النهر، قبل أن ترتطم بالمياه بشكل قوي.

وأوضحت "نيويورك بوست" أن طيارا واحدا كان على متن المروحية، مشيرة إلى أنه نجا بحياته وتعرض فقط لإصابات طفيفة.

وقال مساعد رئيس شرطة نيويورك، ستيفن هيوز، للصحفيين، إن الطيار كان ينقل طائرته من منطقة تزويد الوقود إلى قسم العملاء في مطار "ويست 30 ستريت".

وتابع "المروحية لم تغرق لأن الطيار قام بتفعيل معدات تعويم الطائرة وطلب النجدة".