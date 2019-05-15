واتخذ الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو، قرار نقل الأجهزة الحكومية من جاكرتا قبل أسبوعين، في القضية المطروحة منذ عقود.

وقال المسؤول للصحفيين: "إننا نضع اللمسات الأخيرة على الدراسات لنقرر هذا العام أين سننقل العاصمة حتى تبدأ عملية البناء في غضون عام أو عامين".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رودغو نيغورو قوله "نأمل في أن تكون العاصمة الجديدة جاهزة في 2024 لاستضافة المركز الجديد للحكومة".

ومشروع نقل العاصمة من جاكرتا، التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، دائما ما يُطرح، وقد أثاره الرئيس الأسبق سوهارتو وعدد من الرؤساء المتعاقبين، من دون اتخاذ قرار نهائي.

ودائما ما تواجه جاكرتا، إحدى أكثر المدن ازدحاما في العالم، خطر الفيضانات.

وقد زار الرئيس جوكو ويدودو مواقع عدة محتملة في مايو في شرق محافظة كاليمانتان ووسطها بجزيرة بورنيو.

وأكد الوزير أن خيارين حول جزيرة بورنيو مطروحان للعاصمة الجديدة، لأن السلطات تسعى إلى تحقيق توازن أفضل في تطوير الأرخبيل، وستظل جاكرتا، في جزيرة جاوا، العاصمة الاقتصادية لإندونيسيا.