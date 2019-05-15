وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، للصحيفة، إن شرطة دبي "تحرص على استفادة الجمهور عمليا من المبادرة، لذا نسقت مع هيئة الطرق والمواصلات للسماح آليا من خلال النظام، بتجديد ترخيص مركبات الأفراد، بغض النظر عن حجم المبالغ المتراكمة عليهم، أو فترات الحجز المستحقة على سياراتهم، أو عدد المخالفات التي ارتكبوها".

وأضاف أنه بداية من تطبيق المبادرة وحتى انتهائها في فبراير المقبل، أصبح بإمكان أي شخص التوجه إلى مراكز التسجيل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وتجديد ملكية المركبة مباشرة، دون أن يلزم بسداد أي من مخالفات شرطة دبي.

وأكد المري أن المبادرة ليست دعائية، "بل مدروسة بشكل جيد حتى يستفيد منها أفراد المجتمع، ولتحقيق أهداف واضحة، منها تشجيع السائقين على الالتزام، إذ صار بإمكان كل سائق الآن تحديد حجم المبلغ الذي يريد أن يدفعه مقابل مخالفاته المرورية، فكلما التزم أكثر، انخفضت الغرامات المرتبة عليه، لتصبح صفرا إذا واصل القيادة بانضباط لمدة عام كامل".

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها شرطة دبي في السابع من فبراير الماضي، 457 ألفا و154 سائقا، حصلوا على خصم نسبته 25 بالمئة من إجمالي مليون و260 ألفا و46 مخالفة سجلها المستفيدون.