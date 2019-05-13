وبدت قردة الغوريلا وهي تتصرف، على نحو شبيه بالبشر، فحاولت أن تتفادى البلل قدر الإمكان، فيما كان الزوار المندهشون يتابعون ما يجري من وراء زجاج.

وفي إحدى اللحظات، استغل أحد القردة، مكانا تنخفض فيه قطرات المطر، فهرول بسرعة، أما إحدى الإناث، فحملت مولودها الصغير في الذراع، وأخذت تنظر إلى الأمام كمن يجس الوضع.

وفي نهاية المطاف، استطاعت كافة القردة أن تغادر المكان، لكن ملامح الوجه كانت مدهشة، بحسب متابعين، لأنها تشبه ما يصدر عن الإنسان حين يكون في مأزق مماثل.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، فإن الأمر يتعلق بقردة في حديقة "ريفر باكس" بولاية ساوث كارولينا، وقال أحد الحراس، إن الغوريلا حيوان رائع ويمتاز باللباقة والجمال، "لكنه يتصرف على نحو مغاير حين يهطل المطر".

وقال معلقون طرفاء إنه كان على مسؤولي الحديقة أن يقدموا مظلات للغوريلا، وأضاف آخرون أن الغوريلا الذكر انتظر مرور الإناث قبل أن يغادر المكان.

وحقق مقطع الفيديو ما يقارب 8 ملايين مشاهدة منذ نشره في الثالث من مايو الجاري، حسب فوكس نيوز.