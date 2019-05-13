فبعدما أجرى مارتن تشيدلو فحصا للعين في مدينة ريكسهام، بمنطقة شمال ويلز، ذهب إلى أحد متاجر "سبيكسيفرز" للبيع بالتجزئة، لشراء قطرات عين تعالج الجفاف.

وحينها رأى على جهاز كشف الأسعار أن سعر القطرة يبلغ 4,031,626,711.51 جنيها إسترلينيا، أي أكثر من نصف ما تخصصه هيئة الخدمات الصحية الوطنية السنوية لمنطقة ويلز بأكملها، وذلك بدلا من سعرها المتوقع بـ9.95 جنيه إسترليني.

ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن الرجل قوله: "لم أستطع تصديق عيني".

وقال تشيدلو (55 عاما): "كنت قد خضعت للتو لاختبار نظر، ثم دخلت إلى متجر سبيكسيفرز للحصول على الوصفة الطبية وقطرات عين تعالج الجفاف. قامت البائعة بتمرير زجاجة القطرة على جهاز كشف الأسعار، ثم بدت وكأنها تعاني من كابوس، فأعادت مرة أخرى تمرير القطرة على الجهاز ليظهر هذا السعر على الشاشة".

وتابع: "لم أستطع أن أصدق عيني عندما رأيت السعر على شاشة جهاز كشف الأسعار".

ثم انتبهت الفتاة إلى أن خطأ في جهاز كشف الأسعار كان وراء ظهور هذا السعر الخيالي لقطرة العين، الأمر الذي أقر به متحدث باسم "سبيك سايفرز" وتم حله في لحظات.