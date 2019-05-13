وبعد الفوز على ولفرهامبتون 2-صفر، الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، احتفل صلاح على أرض الملعب بالحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفا، تساويا مع زميله في ليفربول الدولي السنغالي ساديو ماني، ومهاجم أرسنال الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

ورافقت صلاح على أرض الملعب زوجته وابنته، التي حظيت، كما حدث العام الماضي، بتشجيع جمهور ملعب أنفيلد عندما جرت بالكرة بمفردها على العشب، قبل أن تودعها شباك المرمى على وقع الصيحات والتصفيق، حسبما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر اللاعب صورة عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يحمل الحذاء الذهبي وطفلته واقفة إلى جانبه، مع تعليق ساخر قال فيه: "نعم، أعرف أن لدينا مثله في المنزل، لكن هذا جديد!".

وكان صلاح (26 عاما) قد أنهى الموسم الماضي، الأول له مع الفريق الإنجليزي بعد انتقاله من روما الإيطالي، منفردا بصدارة ترتيب الهدافين بـ32 هدفا، وهو رقم قياسي لبطولة إنجليزية من 38 مرحلة.

ورغم معاناته هذا الموسم من شح في التهديف امتد 8 مباريات في مختلف المسابقات، أنهى الدولي المصري البطولة مع 22 هدفا، من أصل 26 له في مختلف المسابقات مع ليفربول.

ورفع المهاجم المصري رصيده في موسمين مع ليفربول إلى 70 هدفا (سجل 40 في مختلف المسابقات الموسم الماضي)، علما بأنه لا يزال قادرا على رفع غلته هذا الموسم، إذ تنتظره المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام الإنجليزي في الأول من يونيو المقبل.