والمهرجان الذي تأسس في 2001 هو الأبرز على مستوى الموسيقى في المغرب ويجذب إليه في كل عام مجموعة كبيرة من النجوم العرب والأجانب. وتقام دورة هذا العام من 21 إلى 29 يونيو.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن اللبنانية كارول سماحة ستفتتح حفلات مسرح "النهضة" المخصص للغناء العربي في 21 يونيو. وسيحيي المغني المغربي محمد رضا الجزء الأول من هذا الحفل.

ويفتتح المغربي حميد حضري أمسية 25 يونيو على مسرح النهضة ليكون الختام مع اللبنانية إليسا التي تحظى بشعبية كبيرة في المغرب.

وفي ختام الأمسيات العربية على مسرح النهضة في 29 يونيو سيغني الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في الأسابيع الماضية عن برنامج باقي المسارح التي تستضيف مغنين وموسيقيين عالميين من فرنسا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.