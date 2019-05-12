وأطلق الشاب أنكوماه المشروع للزبائن الرجال حتى يوفر عليهم الانتظار لساعات في طوابير طويلة أمام محال الحلاقة في المدينة.

ويدير أنكوماه مشروعه الذي أطلق عليه اسم "شيف ماسترز" أو أساتذة الحلاقة، وأهم مميزات تلك الخدمة التي تقدم من خلال شركته هي أنها تأتي للزبائن حتى باب منزلهم، فيما يشبه خدمة "الديلفري" أو توصيل الطلبات.

وقال مؤسس المشروع إن الشركة تقدم ما هو أكثر من مجرد قصة شعر عادية إذ أنها تجتذب الشباب الراغبين في تجربة أحدث الصيحات.

ويأمل أنكوماه الذي يسعى من خلال مشروعه إلى تخفيف معاناة زبائنه، التوسع في عمله لتصل خدمته إلى بلدان أفريقية أخرى في المستقبل.