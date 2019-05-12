وخرج إيغوتيدزي من بطولة العالم للجودو مبكرا وهي لا تزال في أدوارها الأولى، لكن هزيمته لم تكن على يد خصمه، بل على هاتفه المحمول.

ونسي المصارع البرتغالي هاتفه المحمول في جيبه، وأثناء النزال سقط في الأرض، مما أثار دهشة خصمه الذي اشتكى للحكم، فما كان منه إلا إعلان خصمه فائزا.

ويحظر عل اللاعبين حمل الأجهزة المحمولة أثناء المنافسات في جميع الرياضات، إلا أن اللاعب البرتغالي وضع هاتفه المحمول داخل بدلته الرياضية ونسي أن يتركه أثناء دخوله إلى الحلبة.

ولقي الفيديو انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بتعليقات ساخرة.