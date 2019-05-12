وبدا الجسم الغريب وهو يحلق في سماء مدينة غلاسكو، أكبر مدن أسكتلندا شمالي بريطانيا، وتم تصويره في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ليلة من الأمطار الغزيرة في المدينة.

ويمكن رؤية مصباح الشارع وهو يومض على الجانب الأيسر من الطريق، بينما في الجزء السفلي الأيمن من الصورة، يظهر جسم غامض يطلق شعاعا ويتجول في السماء.

وقال أحد المارة: "لقد ذهلت لرؤية ما يشبه الطبق الطائر في وسط المدينة. إنه يتجول في السماء بينما تمر السيارات من تحته. على ما يبدو أن السائقين لم يلاحظوا ذلك".

يشار إلى أن الكثير من سكان اسكتلندا، سجلوا ظهور أجسام طائرة أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الأخيرة، حسبما تشير تقارير صحفية بريطانية.