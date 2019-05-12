وقالت الوكالة إن "الأجهزة الأمنية المصرية رصدت انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران في قطة".

وأثار التسجيل جدلا واسعا واستياء كبيرا في صفوف مستخدمي مواقع التواصل، الأمر الذي دفع الشرطة إلى التحرك والتحقيق في الحادثة.

وبعد ساعات من التحري، تمكنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الغربية، في دلتا النيل، من الوصول إلى الجاني، وهو طالب في الصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 14 عاما.

وأقر الفتى بارتكاب فعلته، وقال إنه عقب تعرض القطة للدهس بسيارة، أراد إنهاء حياتها.

وذكرت الشرطة المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما جرى.