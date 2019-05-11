ويأتي اعتقال الرجل بعد أكثر من 3 عقود اكتنف فيها الغموض جريمة قتل كرين الذي تعرض للضرب والخنق.

ويشتهر كرين بأعمال ناجحة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات مثل مسلسلات "مهمة مستحيلة" (ميشن إمبوسيبل)، ومسلسلي (دالاس)، و(هاواي فايف-أو).

وقالت إدارة شرطة لوس إنجلوس في بيان الجمعة إنه تبين تورط المشتبه به، الذي يدعى إدوارد هيات ويبلغ من العمر 52 عاما، بعد إعادة إجراء اختبار لحمض نووي ضمن الأدلة العام الماضي.

ونقلت رويترز عن بيان الشرطة "في الثامن من مارس 2019 سافر محققو (قسم السرقات وجرائم القتل) إلى نورث كارولاينا وقابلوا هيات الذي أقر في المقابلة بقتل باري كرين".

وسيواجه هيات حكما بالسجن المؤبد في حالة إدانته.

وعثرت خادمة على جثة كرين في مرأب منزله في الخامس من يوليو 1985 ملفوفة بملاءات وسلك هاتف يحيط بعنقه. وتوصل التشريح إلى أنه ضُرب حتى الموت بتمثال كبير من الخزف.