ودعا التصويت دنفر عاصمة ولاية كولورادو، إلى إنهاء فرض عقوبات جنائية على من هم 21 عاما فأكثر بتهمة تعاطي أو حيازة مخدر "السيلوسيبين" الذي يعرف على نطاق واسع باسم الفطر السحري.

وستقر لجنة في دنفر النتائج يوم 16 مايو، لكن الإحصاء النهائي على موقعها الرسمي أشار الأربعاء إلى أن 50.56 بالمئة من الناخبين يوافقون على الأمر، فيما عبر 49.44 بالمئة عن رفضهم.

وقالت جماعة "ديكريمينالايز دنفر" التي قادت جهود إجراء هذا التصويت، إن "السيلوسيبين" له العديد من الفوائد الطبية، إذ اتضح أنه يحد من الاكتئاب والتوتر ويساعد في العلاج من إدمان التبغ والكحول والمواد الأفيونية، وكذلك يخفف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

لكن بعض المعارضين يخشون من أن تعزز هذه المبادرة صورة دنفر بوصفها ملاذا للمخدرات، حيث كانت كولورادو من أوائل الولايات الأميركية التي تجيز حيازة وبيع الماريغوانا للأغراض الترويحية.