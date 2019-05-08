وأطلق الأمير هاري وميغان على ابنهما اسم "أركي". وقال قصر باكنغهام إن الاسم الكامل للطفل هو، أركي هاريسون ماونت باتن- وندسور.

وأصدر القصر هذا الإعلان بعد ساعات من التقاط صور للزوجين مع الطفل البالغ من العمر يومين أمام وسائل الإعلام.

والتقى الطفل بجدته الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأولى. ويعد أركي الحفيد الثامن للملكة، والسابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وأعلن الأمير هاري عن إنجاب زوجته ميغان، دوقة ساسكس، مولودا ذكرا، وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته الكبيرة، وقال إن كلا من ميغان والمولود بصحة جيدة.

وانهالت التهاني على الزوجين الملكيين من مختلف أنحاء العالم.