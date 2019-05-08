وحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قائد الطائرة الراحل كان يعمل لدى أحد أباطرة المخدرات في العالم، كما كان مجندا لقيادة طائرة تقل نجل زعيم عربي سابق إلى خارج البلاد.

وكان الطيار جوان خوسيه آجولار يعمل لدى خواكين غوسمان (إل تشابو) قائد عصابة سينالوا، إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في العالم، كما كان مجندا لمهمة خاصة، هي قيادة طائرة تقل الساعدي القذافي، ابن الزعيم الليبي الراحل، قبل سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الطيار كان من بين 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد تحطم الطائرة الخاصة التي عثرت عليها السلطات المكسيكية، الاثنين، في منطقة جبلية نائية في بلدية أوكامبو الشمالية.

وبحسب صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، فإن قائد الطائرة (45 عاما) كان من بين 11 شخصا أوقفوا في مطار مدينة تيخوانا في يوليو 2006، لاتهامهم بالعمل في خلية سرية لصالح "إل تشابو".

كما ذكرت "ديلي ميل" أنه تم تأجيره عام 2011 للمشاركة في عملية سرية، يقود بمقتضاها طائرة تقل الساعدي القذافي إلى خارج ليبيا.

وذكرت حكومة ولاية كواهويلا، في بيان، أنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي.

وأضافت أن سجل الرحلة أدرج 13 شخصا على متن الطائرة، رغم أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن 14 شخصا كانوا بالطائرة، وذكر البيان أنه لم يتم العثور على ناجين.

وشملت قائمة منفصلة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية اسم راكب إضافي غير موجود بالقائمة التي نشرتها الولاية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الركاب كانوا يشاهدون مباراة في الملاكمة في لاس فيغاس السبت.

وقالت محطة تليفيزا التلفزيونية المحلية إن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية، الأحد، بعد الساعة 05:20 مساء بالتوقيت المحلي (22:20 بتوقيت غرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.