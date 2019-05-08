وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشابة، وهي صانعة محتوى ومؤثرة "إنفلونسر" (influencer)، كانت تقدم تحديا، بعدما وعدت بأن تأكل أخطبوطا حيا.

لكن ما إن قربت الفتاة الأخطبوط من وجهها حتى انقض عليها بعدد من الأذرع الماصة، وعندئذ شرعت تئن وتصرخ محاولة إزالته، في فيديو مباشر على موقع "ويبو" الشهير في الصين.

وظل الأخطبوط ملتصقا بوجه الفتاة لثوان، ولم تستطع أن تزيله إلا بمشقة، وبعدما أحدث أثرا داميا على خدها.

لكن الشابة لم تستسلم، فما إن نزعت أذرع الأخطبوط حتى تعهدت مجددا بأن تأكل الحيوان الرخو حيا، لكن في مقطع فيديو آخر.

ويلجأ الأخطبوط إلى استخدام أذرعه وما تضمه من نقاط مص متعددة، حين يستشعر خطرا أو عندما يرغب في مهاجمة فريسة.