وكانت طائرة سوخوي سوبرجيت المنكوبة أُجبرت على الهبوط اضطراريا، الأحد، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.

وأظهر مقطع فيديو أن أفراد فريق أرضي في المهبط يضحكون "بوقاحة بينما يشاهدون ويصورون الجحيم المروع"، بحسب وصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم قول أحد الأفراد إن الطائرة "تحترق بقوة"، رد زملاؤه: "لقد كان الهبوط جيدا"، فيما يمكن سماع صوت أحدهم وهو يقول: "هبوط جيد. الهبوط أحدث ضجة".

وقبل ذلك، قالت إحدى أفراد الطاقم الأرضي إن الطائرة المحترقة قد تتسبب على الأرجح في وقوع إصابات.

وقال مطار شيريميتيفو، في بيان له، إن هذا الفريق سيعاقب "بأشد طريقة ممكنة".

كانت الطائرة الروسية حلقت لمدة 28 دقيقة فقط قبل عودتها للقيام بهبوط اضطراري بينما كانت لا تزال محملة بالوقود غير المحترق الذي اشتعل بعد ذلك بعد الهبوط الشديد.

واجتاحت النيران الطائرة بسرعة، مما أسفر عن مقتل 41 من أصل 78 شخصا كانوا على متنها.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الطيار دينيس إفدوكيموف قوله إنه اتبع إجراءات الهبوط بوزن زائد.