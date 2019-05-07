وبحسب ما نقلت رويترز، فإن الرجل الذي يعمل سائقا لرافعة، تمكن من إغاثة 14 شخصا في مدينة فوشون، شمال شرقي إقليم لياونينغ الصيني.

وشبت النيران، على الساعة السادسة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء، في متجر بأسفل البناية التي تضم سبعة طوابق، وامتد الحريق بشكل سريع إلى الأعلى.

واستفاق السكان في حالة الذعر على وقع الحريق، وبما أن الحريق كان في المتجر السفلي، لم يكن بوسعهم أن يهربوا إلى الخارج عن طريق السلم، وفي هذه اللحظة، فكر العالقون في الخروج من النافذة لكنها كانت مسيجة، مما فرض التوجه إلى شرفة الطابق الثالث.

وطلبت إمرأة وابنها عونا من شرفة الطابق الثالث، وعندها، سارع سائق الرافعة، لان لونزي، الذي كان على بعد 300 متر فقط، إلى تقديم العون.

وقاد البطل الصيني الرافعة صوب البناية واستخدم مقدمتها بمثابة سلة لإنزال السكان العالقين من البناية، لكن هذه الخطوة لم تكن خالية من المخاطر، لأن درجة الحرارة ارتفعت بشكل كبير في الرافعة التي وقفت على بعد خمسين مترا من النيران.

وذكر في تصريح أنه كان يحس بحرارة شديدة كما لو أن وجهه سيحترق، أما العرق فكان يتصبب منه بشكل غزير، لكنه تمكن من إنقاذ 14 شخصا في نصف ساعة فقط.