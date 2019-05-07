واستطاع حوت أبيض أن يلتقط هاتفا وقع في الماء، ثم أعاده إلى عدد من السياح الذين كانوا يلتقطون الصور من القارب.

وغمر الحوت نفسه في الماء، وتناول الهاتف، ثم عاد به مباشرة وبشكل مقصود، صوب يد السائحة التي كانت تنتظر الجهاز.

لكن المقطع لم يسلم من التشكيك وقال بعض المعلقين إنه من الوارد أن يكون الحيوان البحري قد تدرب على عملية إعادة الجهاز.

في المقابل، دافع آخرون عن الحوت، وقالوا إنه أعاد الهاتف بطريقة مذهلة إلى صاحبته، بغض النظر عن أمور مثل التدريب.

ولم يُعْرَف ما إذا كان الهاتف قد عاد إلى العمل بشكل طبيعي أم إن وقوعه في الماء قد أدى إلى ضرر كبير.