وتقوم فكرة الإعلان الذي يلعب بطولته أبرز مطرب مصري، على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين في المناسبات.

لكن على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك" و"تويتر"، سرعان ما انتشر إعلان مشابه لأيقونة الغناء البريطاني إلتون جون، وبنفس الفكرة تقريبا.

والإعلان المشار إليه نفذه جون لسلسلة متاجر "جون لويس" البريطانية لموسم عيد الميلاد، ويستعرض مراحل من حياة المطرب صاحب الـ72 عاما يستعيد خلالها الكثير من ذكرياته.

وأثارت اتهامات الاقتباس، استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا دهشتهم مما قالوا إنه "استسهال" المنتجين، فيما ألقى آخرون اللوم على بطل الحملة الإعلانية نفسه.

كما لفت ظهور الفنانة دينا الشربيني في نهاية الإعلان الانتباه، بعدما يشاع مؤخرا عن زواجها من عمرو دياب، دون تأكيد الخبر.

وتعكف شركات الاتصالات في مصر كل عام على تنفيذ حملات دعائية مبهرة في شهر رمضان، وتتعاقد مع نجوم كبار بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وإلى جانب عمرو دياب، ظهر هذا العام في حملات مشابهة الفنان محمد رمضان في إعلان مشترك مع النجم العالمي جان كلود فان دام، والمطربين المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم.