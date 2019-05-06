وقال القصر: "دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكرا (...) كان دوق ساسكس حاضرا وقت الولادة".

من جانبه، أكد الأمير هاري التقارير الصحفية التي تحدث عن إنجاب زوجته، دوقة ساسكس.

وقال:" لقد كان الأمر مذهلا. أنا فخور جدا بزوجتي، (...)، كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن لي تصورها".

وفي حسابهما على إنستغرام، أعلن الزوجان جنس المولود بصورة ونص يقول "إنه صبي!"، لافتين إلى أن المولود يزن 7 أرطال (3.3 كيلوغراما)، وأنه والأم الدوقة بخير.

وهذا هو الطفل الأول لهاري وميغان، بعد زواجهما العام الماضي، وهو السابع في الترتيب إلى العرش البريطاني ،وثامن حفيد للملكة إليزابيث الثانية.

وكانت تقارير صحفية في بريطانيا قد رجحت، الأحد، أن تكون ماركل قد أنجبت، قائلة إن المولودة أنثى، الأمر الذي يتناقض مع إعلان الأمير هاري.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري، 34 عاما، رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب "لوجستية" هي التي دعت إلى الإرجاء.