وحصد الفيلم 2.2 مليار دولار حول العالم في 11 يوما، ليحطم حاجز فيلم "أفاتار"، الذي وصل لأرباح ملياري دولار بعد 47 يوما.

وأصبح فيلم أفنجرز الجديد خامس فيلم يعبر حاجز الـ"ملياري دولار" بالنسبة لأرباح الأفلام، وتجاوز مؤخرا فيلم "تايتانيك" الأسطوري الذي عرض نهاية التسعينيات.



ويتصدر فيلم "أفاتار" قائمة الأفلام التي تجاوزت حاجز ملياري دولار، حيث حصد فيلم الخيال العلمي الذي عرض قبل 10 أعوام، 2.8 مليار دولار حول العالم.

ويأتي فيلم "أفنجرز إيند غيم" بالمركز الثاني برصيد 2.2 مليار دولار، مع توقعات في أن يصبح الفيلم الأعلى ربحا في تاريخ السينما خلال الأسابيع المقبلة.



ويحل فيلم "تايتانيك" بالمركز الثالث، بعد أن حصدت تراجيديا السفينة الغارقة على 2.187 مليار دولار عند عرض الفيلم عام 1997.



ويحل فيلم "ستار وارز: ذا فورس أويكنز" الذي عرض عام 2015 حول العالم، في المركز الرابع، ووصلت أرباحه لأكثر من 2.07 مليار دولار.



وكان فيلم أفينجرز السابق الذي حمل عنوان "إنفينيتي وار" قد حقق 2.05 مليار دولار حول العالم عند عرضه العام الماضي، ليحل بالمركز الخامس.