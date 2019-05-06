جيسيكا أندرسون قطعت مسافة الماراثون الأسبوع الماضي في زمن بلغ ثلاث ساعات وثماني دقائق واثنتين وعشرين ثانية مسجلة رقما قياسيا جديدا أقل من الزمن المسجل في الماراثون لسيدة ترتدي زي ممرضة، بنصف دقيقة.

وقالت أندرسون إنها أبلغت أن زيها الطبي الذي يشمل بنطالا يخالف قواعد غينيس لزي الممرضات: ثوب أبيض أو أزرق ومئزر وقبعة ممرضات تقليدية.

وقالت أندرسون لمجلة "رانرز ورلد" إن هذه القواعد بالية وترسخ " قوالب التمييز الجنسي التقليدية".

وقالت موسوعة غينيس السبت "من الواضح للغاية أن هذا اللقب تأخرت مراجعته كثيرا وهو ما سنقوم به كأولوية خلال الأيام المقبلة".