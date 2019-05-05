وقالت كارين ليندغرين، التي تدير مع زوجها المزرعة الواقعة في بلدة فالنتونا على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي العاصمة السويدية ستوكهولم، إن الموعد السنوي لإطلاق الأبقار "يعد أحد أهم أيام العام بالنسبة لزوار المزرعة"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ورغم أن بعض العجول التي تشهد هذه المناسبة للمرة الأولى بدت غير سعيدة على الإطلاق، فإن السعادة كانت تغمر رفاقها الأكبر عمرا، وهي تنطلق في الأجواء المشمسة.

ولدى فتح أبواب الحظائر، بدت الأبقار في بداية الأمر مرتبكة ومتلكئة، لكنها سرعان ما انطلقت إلى المراعي وهي تقفز وتتمرغ فرحا بالحرية، التي وجدتها أخيرا، والتي قد تستمر حتى حلول فصل الخريف المقبل في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.