وخلال الأسبوع الماضي، ألغى الأمير هاري، 34 عاما، رحلته إلى العاصمة الهولندية، قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لبدئها، وقيل إن أسباب "لوجستية" هي التي دعت إلى الإرجاء.

ويقول الكاتب البريطاني، جون هيل، إن الإعلان عن ميلاد رضيعة هاري وماركل صار محتملا في أي لحظة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوقفت دور نشر بريطانية، عمليات مراهنات، بشأن جنس المولود المرتقب لماركل وهاري، بعدما وردت أنباء عن إنجاب أنثى.

وفي وقت سابق، نفت مصادر من القصر أن تكون ماركل، 37 عاما، قد أنجبت ابنتها، نافية ما جرى تداوله من شائعات في بعض الصحف.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم القصر في بريطانيا، إن الرأي العام سيكون على دراية بميلاد الرضيع، بمجرد حصول الأمر.

ومن المنتظر أن يسافر دوق ساسكس إلى أمستردام في الثامن من مايو الجاري، لأجل المشاركة في أنشطة متعلقة بالعائلة الملكية البريطانية.

وحرص هاري وزوجته ماركل على إحاطة الحمل بكثير من السرية، وقررا أن يستقبلا مولودهما بكثير من الخصوصية، لكن فضول المتتبعين والمعجبين دخل في كثير من التخمينات.