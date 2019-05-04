وأظهرت اللقطات التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وتتحفظ "سكاي نيوز عربية" على نشرها لقسوتها، المدرب وهو يقع أرضا بينما تلتف الأفعى الضخمة حول عنقه بإحكام.

وهرع زملاء المدرب إلى منصة العرض لمساعدته وإبعاد الأفعى عن عنقه، عقب سقوطه أرضا، حيث ظن الجمهور أن ذلك جزء من العرض، ولكن بقاء الرجل لفترة دون حركة أثار مخاوفهم.

وحاول المدرب الذي يصارع الأفعى أن يحرك يده اليمنى للفت انتباه مساعديه على ما يبدو بوجود خطب ما.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير إعلامية روسية بأن الرجل قد توفي في داغستان جنوب روسيا، لكن السلطات الرسمية لم تعلق على خبر موت المدرب، مشيرة إلى أنها ليست على علم بالحادثة.