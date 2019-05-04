وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها ستعقد يوم الأحد جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

وبذلك فإن يوم الأحد الموافق لـ 5 مايو سيكون المتمم لشهر شعبان.

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت الذي يوافق 29 شعبان، وحذت حذوها العديد من الدول الإسلامية.

من جهته، توقع مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا له، أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

وكشف مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، الأحد الماضي، أن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 أبريل، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وتابع: "وبناء على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم".

وأشار إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أميركا.