وجاء في بيان المحكمة، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440 هـجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد."

وقالت المحكمة العليا إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وبناء على دعوة المحكمة العليا في السعودية فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إما يوم الأحد 5 مايو أو الاثنين 6 مايو.