وقال متحدث باسم أردرن، إن الاثنين أعلنا خطبتهما خلال عطلة عيد الفصح في بلدة ماهيا، مضيفا أن "التفاصيل متروكة لأردرن حيث يتوقع أن تتحدث إلى وسائل الإعلام يوم الاثنين"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وباتت أردرن ثاني زعيمة منتخبة في التاريخ تضع مولودها وهي في منصبها في يونيو الماضي، إذ لديها وغايفورد طفلة تدعى إيف، عمرها 10 أشهر.

وحظيت آردرن البالغة من العمر 38 عاما بإشادة على نطاق واسع إثر طريقة التعامل التي أبدتها بعد أن قتل مسلح 51 من المصلين في مسجدين في كرايست شيرش في 15 مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ساعدت أردرن في فرض قيود جديدة على الأسلحة بنيوزيلندا وتحدثت عن أن المسلح كان قادرا على استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لتعزيز وجهات نظره.

والشهر الماضي، أدرجت مجلة "تايم" الأميركية أردرن على قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرا في عام 2019، وعلق عمدة لندن صادق خان في المجلة قائلا إن قيادة أردرن بعد الهجمات كانت "مصدر إلهام"، وأنها أرسلت رسالة قوية مفادها أن "أولئك الذين يسعون لتقسيمنا لن ينجحوا أبدا".