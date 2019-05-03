وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته صحيفة "صن" البريطانية، شابا يرمي كلبا بدت عليه ملامح الذعر في البحر، بينما يضحك من يصور المقطع في نهايته.

ووفق ضباط شرطة في كورنوال، فإنه يجري التحقيق في الحادثة التي تم الإبلاغ عنها، علما أن الكلب لم يصب بأذى لحسن حظه.

وقوبل الفيديو الذي نشره الشاب الذي رمى الكلب بحسابه على "إنستغرام" و"تويتر"، بردود فعل غاضبة.

وصفت مستخدمو مواقع التواصل ما قام به الشاب بـ"العمل غير الإنساني"، في حين نشرت الشرطة تعليقا طلبت فيه عدم الرد على المقطع، مشيرة إلى أنها تتعامل مع القضية.