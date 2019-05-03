وحسبما نقلت "سكاي نيوز" عن بيان صادر عن العائلة، توفي مايهيو في منزله وسط أسرته، في ولاية تكساس الأميركية.

ولم تؤكد العائلة، في بيانها، طبيعة مرض مايهيو، لكن موقع TMZ ذكر أن وفاته كانت بسبب خلل في القلب.

و"تشوباكا" إحدى الشخصيات الأساسية في سلسلة "حرب النجوم"، ولعب الممثل المولود في لندن دور الكلب الشهير في أفلام حرب النجوم (1977)، وإمباير سترايكز باك (1980)، وعودة ذا جيدي (1983)، وريفنج أوف ذا سيث (2005)، وذي فورس أوكنز (2015).

وكان مايهيو يعمل في مستشفى في لندن عندما تم اختياره في أحد أجزاء فيلم حرب النجوم، ذلك العمل الذي جعل منه شخصية مشهورة.

وحينذاك كان المخرج جورج لوكاس يبحث عن شخص أطول من شخصية دارث فادار (198 سنتيمترا)، وكان يبلغ طول مايهيو 220 سنتيمترا.