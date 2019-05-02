وعقب حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الذي أقيم في لاس فيغاس، انطلق جو جوناس وصوفيا تيرنر وعائلتيهما والمقربين منهما، بالإضافة إلى بعض النجوم الذين حضروا حفل توزيع الجوائز، إلى أحد الكنائس الصغيرة في المدينة، لإتمام الزواج.

وكان الموسيقي "دي جي ديبلو" أحد الحاضرين، ونشر على صفحته في تطبيق إنستغرام، مقاطع فيديو من مراسم الزواج، التي ظهر فيها رجل يقلد شخصية ملك الروك الراحل إلفيس بريسلي، وهو يتمم إجراءات الزواج بينهما.

ومن أبرز الشخصيات التي حضرت حفل الزفاف، الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، زوجة المغني نيك جوناس، شقيق العريس، الذين تزوجا قبل بضعة أشهر في مجموعة من الحفلات الباذخة، بتكلفة وصلت إلى ملايين الدولارات.

وكان جو قد قال سابقا إن حفل الزفاف سيكون في فرنسا، لذا من المتوقع أن يحتفل العروسان بزواجهما في حفل آخر خلال الصيف.

يذكر أن جو جوناس (29 عاما) دخل عالم الشهرة منذ سنوات طفولته، ولمع نجمع عندما شكل مع إخوته نيك وكيفن، فرقة "جوناس بروذرز"، التي دخلت أيضا عالم التمثيل.

أما تيرنر (23 عاما)، فحصدت شهرة كبيرة من خلال مسلسل "صراع العروش"، الذي تجسد فيه شخصية "سانسا".