وتسبب الانهيار الأرضي بتدمير 66 منزلا تم بناؤها بشكل غير قانوني على موقع مكب نفايات سابق في العاصمة البوليفية لاباز، وبدت المنازل وكأن الأرض تبتلعها ببطء.

وأفادت وسائل إعلام بوليفية محلية أن 3 أشخاص، من بينهم زوجان مسنان، اعتبرا في عداد المفقودين جراء انهيار المنازل، في حين قالت فرق الإنقاذ إن أحدا لم يصب بأذى.

وأمر المسؤولون الحكوميون موظفي الطوارئ بإجلاء 88 عائلة، بعد اكتشاف تشققات في الجدران الخارجية لبعض المنازل في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

ووقع الانهيار الأرضي بعد 48 ساعة من بدء عملية إخلاء المنازل التي شيدت على منحدر. وأجلى المسؤولون 17 أسرة وأمروا بهدم 7 منازل بعد أن قرر المحققون أن الموقع غير آمن.

وأدت الأمطار الغزيرة في وقت مبكر من الثلاثاء، إلى تفاقم تداعيات الحادثة، التي تسببت في تشريد نحو 400 شخص، في ظل طقس سيئ.

وذكر المسؤولون أن 64 منزلا انهارت خلال 3 ساعات، عندما بدأت الأرض في الانهيار في ساعة الظهيرة من الثلاثاء الماضي، في حين انهارت بيوت أخرى فجر الأربعاء.