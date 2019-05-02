وقبل أن يصبح "أكبر خاسر وزن" في العالم عام 2019 بفقدانه أكثر من نصف وزنه، كان جون فيدلر يبلغ من الوزن حوالي 215 كيلوغراما، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان فيدلر، البالغ من العمر 42 عاما، يوصف بأنه الرجل صاحب "7 إكس لارج".

واعتمد فيدلر على خطة لإنقاص وزنه، فخسر حوالي 133 كيلوغراما، حتى أصبح وزنه الآن حوالي 82 كيلوغراما فقط.

أما محيط خصره، فكان 66 إنشا، لكنه أصبح حاليا أقل من نصف ذلك القياس، وبات بإمكانه أن يرتدي ملابس متوسطة الحجم.

ووسط هذا التحول الكبير بات أحتى أفراد عائلته غير قادرين على التعرف عليه، وفقا للصحيفة.

وقال فيدلر بعد خسارة هذا الوزن: "أشعر بأنني منحت فرصة ثانية. أريد أن أحقق الكثير من الأمور التي افتقدتها جراء الوزن الزائد".

وعندما كان "ثقيلا" وضخما، لم يكن فيدلر يستطيع أن يقف على قدميه إلا دقائق قليلة، حيث يعاني الأرهاق والتعب وآلام الظهر سريعا.

وبسبب مخاوفه بشأن وزنه وبسبب آلامه، قرر فيدلر الانضمام إلى برنامج "مجموعة النحافة العالمية" في إنجلترا.

وفي البرنامج أصبح يتناول وجبات صحية ويمارس رياضة المشي، إلى أن خسر أكثر من نصف وزنه، بحيث أصبح يركض ويتدرب، ومن المنتظر أن يقوم الشهر المقبل بتسلق جبل سنودون في ويلز.

وقبل انضمامه للبرنامج، كان فيدلر يتناول وجبة إفطار مؤلفة من نصف علبة حبوب مغطاة بالسكر، ويتبعها بوجبات الخفيفة تضمنت الحلويات والشوكولاتة ورقائق البطاطس.

أما وجبة الغداء فتضمنت ساندويتشات مليئة بكريمة السلطة والمايونيز، في حين تضمنت وجبة العشاء وجبات سريعة أو وجبات معدة للاستخدام بواسطة المايكروويف، وغالبا ما كان يتبع ذلك مزيدا من الحلويات وألواح الشوكولاتة ورقائق البطاطس.

وبعد أن خسر أكثر من نصف وزنه تغيرت وجباته إلى النحو التالي:

وجبة الإفطار: بيض مخفوق وحبوب مطبوخة بالإضافة إلى الفطر المشروم والسبانخ وشرائح اللحم.

وجبة الغداء: الفلفل منزلي الصنع أو الباستا أو الشوربة المنزلية ويتبعها فواكه طازجة.

وجبة العشاء: وجبة معدة من كتاب وصفات خاص من برنامج تخسيس الوزن العالمي، مثل وصفات الدجاج المسحب الخالي من العظم.

ويمكن لاحقا تناول وجبة خفيفة مؤلفة من مزيد من الفواكه أو لوحة شوكولاتة صغير.