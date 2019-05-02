فقد علقت رأس الطفل داخل جرس برونزي قديم، وكان لا بد من تدخل فرق الإنقاذ، بعد أن فشلت كل محاولات عائله في محاولة إخراجها من الجرس الضخم، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وكان الطفل يلعب في حديقة في "باوجي" بمقاطعة شنشي، الاثنين الماضي، عندما لاحظ مجموعة من أجراس الرنين المعلقة ووضع رأسه في أحدها.

وعندما لم يتمكن من الخروج من هذه الورطة، اتصلت جدته بخدمات الطوارئ التي أرسلت فريقا للإنقاذ، إذ استغرقت عمليه تخليصه 20 دقيقة.

وأظهرت لقطات فيديو فريقا مكونا من 8 أفراد من رجال الإنقاذ، وهم يستخدمون أدوات مختلفة في محاولة لإزالة "الخوذة المعدنية" التي علقت برأس الصبي.

وبقي الطفل هادئا للغاية طيلة عمل فريق الإنقاذ من أجل تخليصه من الجرس الحديدي. وقال بيان صادر عن إدارة الإطفاء الصينية إن أفرادها صدموا كثيرا عندما وصلوا إلى مكان الحادث.

وقرر رجال الإنقاذ استخدام أداة هيدروليكية متخصصة لتوسيع المساحة داخل الجرس البرونزي قبل قطعه. وتم تحرير الطفل دون أي يتعرض لأي إصابات.