واحتفل الكلب، ويدعى "بودي"، قبل يومين، بالذكرى الثالث لإنقاذه من قِبل عائلة أميركية، في جزيرة "لونغ آيلاند" قرب نيويورك، وكان الاحتفال بالعزف المنفرد على البيانو والغناء.

ويظهر الفيديو الكلب "بودي" وهو يضرب بأحد أقدامه على البيانو، بينما يرفع رقبته إلى أعلى ويصدر أصواتا متناغمة مع ما يصدر عن البيانو، وكأنه يغني.

وظهر الكلب بكامله أناقته، إذ ارتدى ربطة عنق صغير كتلك التي يرتديها عادة كبار عازفي البيانو حول العالم، وبدا مستمتعا للغاية وهو يؤدي مقطوعته على نحو مذهل.

وتمكن صاحب الكلب من تسجيل ألبوم يحتوي على مقطوعات عدة للكلب، وقال إن 50 بالمئة من ريع الألبوم سيذهب إلى جمعية لرعاية الحيوانات من أجل إنقاذ المزيد من الكلاب.

كما أعرب عن أمله في أن يتمكن من مساعدة المزيد من الحيوانات، من خلال الترويج لمهارات الكلب "بودي"، التي لقيت استحسانا من الكثيرين حول العالم.